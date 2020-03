Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirche b. Bramsche: Unbekannte kletterten auf Schuldach

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag über ein Baugerüst auf das Dach der Oberschule in der Straße Am Schulhof geklettert und sind dort herumgelaufen. Dabei haben die Täter 120 Dachpfannen beschädigt, die nun ausgetauscht werden mussten. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Neuenkirchen. Telefon: 05465-322.

