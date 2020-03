Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Quakenbrück (ots)

Am Montag, gegen 11:50 Uhr, befuhr eine 57-jährige Frau aus Quakenbrück die Bremer Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Siedlung Hakenkamp erlitt sie plötzlich gesundheitliche Probleme und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Sie streifte mit ihrem Smart forfour zwei Bäume und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell