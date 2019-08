Polizei Hagen

POL-HA: Automatenaufbruch - Wer kennt diese Männer?

Bereits am Dienstag, 14.05.2019, begaben sich zwei Unbekannte in ein Parkhaus eines Einkaufszentrums am Märkischen Ring und durchtrennen dort zunächst die Stromversorgung von zwei Überwachungsanlagen. Anschließend hebelten sie mit einem Stemmeisen den Parkautomaten auf. Daraufhin entnahmen sie das enthaltende Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages. Es entstand zudem ein Schaden von zirka 7.000 Euro. Die vermummten Täter entdeckten eine dritte Videoüberwachungsanlage jedoch nicht. Diese zeichnete Bilder der Männer auf. Besonderes Augenmerk gilt den Fragmenten der zwei Tätowierungen von einem der beiden Täter. Wer kann Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Personen geben? Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen.

Mehr Fotos können Sie hier einsehen:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls

