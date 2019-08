Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt zum Polizeipräsidium

Hagen (ots)

Ein 55-jähriger Mann kam am Freitagsmorgen an die Hoheleye zum Polizeipräsidium, um den Fahrzeugschlüssel seines Mofas abzuholen. Der Schlüssel war vor einiger Zeit nach einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt worden. Beim Gespräch auf der Wache fiel einem Polizisten auf, dass der 55-Jährige stark lallte. Eine Überprüfung brachte das Ergebnis, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da er, wie sich erst dann herausstellte, mit dem Mofa zum Präsidium gekommen war, musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stellte nun beide Fahrzeugschlüssel sicher und fertigte zusätzlich zur Strafanzeige einen Bericht an das Straßenverkehrsamt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell