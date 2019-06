Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Loffenau (ots)

Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Verlauf des Dienstagmorgens in der Straße "Lauterbacher Pfad" einen Verkehrsunfall gebaut und anschließend das Weite gesucht, ohne den Vorfall zu melden. So wurde zwischen 10 Uhr und 11 Uhr an einem dort geparkter Volkswagen ein Schaden von rund 2.000 Euro verursacht. Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Gernsbach sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden an die Telefonnummer 07225 9887-0 erbeten.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell