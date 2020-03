Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Zeugen nach Fahrzeugaufbrüchen gesucht

Bad Iburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in Bad Iburg zwei Pkw auf. In der Sophienstraße schlugen sie zwischen 22.15 Uhr (Montag) und 03.30 Uhr (Dienstag) die Seitenscheibe eines grauen BMW 3er ein, der vor einem Wohnhaus abgestellt worden war. Aus dem Auto stahlen der oder die Täter eine Aktentasche. In der Sandstraße machten sie sich zwischen 18.30 und 06.30 Uhr an einem schwarzen BMW 1er zu schaffen, zerstörten ebenfalls eine Seitenscheibe und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren das Lenkrad. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell