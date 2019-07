Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß zwischen Lastwagen und Auto

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 13.40 Uhr, beabsichtige ein 51-jähriger Autofahrer aus Bochum, aus dem Parkhaus "In der Krim" auf den Herzogswall zu fahren. Im Bereich der Ausfahrt stand ein 51-jähriger Lastwagenfahrer aus Gärtringen, so dass der Bochumer nicht ausfahren konnte. Der Lastwagenfahrer setzte dann zurück und der Bochumer fuhr an. Als der Gärtringer dann wieder anfuhr, erfasste er das Auto des Bochumers. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden.

