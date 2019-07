Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Update: Suchmaßnahmen nach vermisstem Senior ++ "Auffahrunfall" - Polizei stellt Verursacher - geschädigte Fahrzeugführer eines grauen Nissan und rotem Pkw gesucht ++ Fahrraddieb festgenommen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 02.07.2019 ++

Lüneburg

Barum - Einbruch in Pkw

Am 01.07.19, zwischen 09.15 und 10.15 Uhr, haben unbekannte Täter eine Scheibe eines VW eingeschlagen, der auf dem Parkplatz am Barumer See abgestellt war. Aus dem Pkw stahlen die Täter eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren, die im Pkw versteckt abgelegt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Adendorf - Pkw gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am 01.07.19, zwischen 17.10 bis 18.20 Uhr, streifte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen Pkw Nissan, der in der Gartenstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. An dem Nissan entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Lüneburg - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am 01.07.19, gegen 20.35 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Renault-Fahrer die Erbstorfer Landstraße in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung Hölderlinstraße übersah der Renault-Fahrer ersten Ermittlungen zu Folge das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit dem von rechts kommenden Seat eines 18-Jährigen. Der Seat-Fahrer war von der Ostumgehung abgefahren und hatte die Erbstorfer Landstraße in Richtung Hölderlinstraße überqueren wollen. Bei dem Zusammenstoß entstanden Sachschäden von ca. 10.000 Euro. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ein Alkoholtest, den der 49-Jährige durchführte, ergab einen Wert von 1,57 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Brietlingen - Fahrraddieb festgenommen

Einen 24-Jährigen hat die Polizei am Vormittag des 02.07.19 festgenommen, nachdem er dringend verdächtig ist, im Moorweg ein Fahrrad gestohlen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 24-jährige aus Marokko stammende Mann das nicht angeschlossene Fahrrad einer 40-Jährigen vor einer Arztpraxis entwendet zu haben. Auf den Diebstahl aufmerksam gemacht, gelang es der 40-Jährigen den Langfinger einzuholen. Gestellt wurde er durch hinzugerufene Polizeibeamte. Bei der folgenden Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde daraufhin von der Polizei festgenommen.

Lüneburg - Streitigkeiten im Vogelpark

Im Vogelpark in der Schützenstraße ist es am Nachmittag des 01.07.19 zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 47 und 50 Jahren gekommen. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die Männer bereits wieder beruhigt. Es ging um zivile Streitigkeiten, gaben beide Männer an, gegen die nun wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt wird.

Bardowick - wiederholter Einbruch in Kiosk

In der Nacht zum 01.07.19 haben unbekannte Täter zum wiederholten Mal den Zaun des Schwimmbades in der Straße Im Kuhreiher überklettert und einen Kiosk aufgebrochen. Die Täter zerstörten einen Rollladen, um in den Kiosk zu gelangen und nahmen Süßigkeiten und weitere Nahrungsmittel mit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Wittorf - Einbruch in Garagen und Fahrradverschlag

In mehrere Garagen in der Bardowicker Straße sind unbekannte Täter in der Nacht zum 02.07.19 eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Schloss und entwendeten Werkzeug. Vermutlich die gleichen Täter brachen auch in einen Fahrradverschlag ein und entwendeten darauf ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube. Es entstanden jeweils Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

Zwischen dem 01.07.19, 19.00 Uhr, und dem 02.07.19, 07.25 Uhr, bauten unbekannte Täter eines der Kennzeichen OD - CS 1988 von einem Pkw Ford ab, der in der Lauensteinstraße geparkt stand, und entwendeten es. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Auffahrunfall" - Polizei stellt Verursacher - geschädigte Fahrzeugführer eines grauen Nissan Qashqai und rotem Pkw gesucht

Den Verursacher eines Verkehrsunfalls konnte eine Zivilstreifenwagenbesatzung in den Morgenstunden des 02.07.19 auf frischer Tat stellen. Die beiden geschädigten weiteren Unfallbeteiligten werden jedoch noch gesucht. Ein 36 Jahre alter Fahrer eines Pkw Nissan Micra hatte gegen 10:15 Uhr im Bereich der Kreuzung Moldenweg/Hamburger Straße die Vorfahrt missachtet, so dass ein entgegenkommender Pkw stark abbremsen musste. Ein folgender Pkw fuhr auf. Der 36 Jahre alte Verursacher flüchtete und konnte durch die Zivilbeamten verfolgt und gestellt werden. Noch bevor eine Streifenwagenbesatzung den Unfall aufnehmen konnte, waren die beiden geschädigten Fahrzeugführer verschwunden. Die beiden Fahrer eines grauen Nissan Qashqai bzw. eines roten Pkw werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

++ Update: Suchmaßnahmen nach vermisstem Senior ++ schwarzer Pkw VW Up im Wald entdeckt ++ Suchmaßnahmen auch mit Hunden dauern an ++

Lüchow-Dannenberg - Gartow

Nach dem vermissten 80-Jährigen suchen aktuell weiterhin Polizei und Feuerwehr jetzt südlich von Gartow. Der 80-Jährige hatte sich in den späten Nachmittagsstunden des 01.07.19 gegen 16:15 Uhr mit seinem schwarzen Pkw VW Up mit "Berliner-Kfz-Kennzeichen" nach eigenen Angaben auf einem Sandweg festgefahren und hatte sich noch kurz via Handy bei einem Bekannten gemeldet. Das Gespräch brach dann ab. Im Rahmen einer Handyortung war das Gerät ausgeschaltet. Im Rahmen der Suchmaßnahmen am heutigen Tage konnte in den Mittagsstunden des 02.07. der Pkw des Mannes im dichten Wald/Gebüsch südlich von Gartow festgestellt werden. Die Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr auch mit Spezialhunden dauern an. Hinweise zu dem 80-Jährigen nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Gartow - "ins Gesicht geschlagen" - Polizei ermittelt

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 39 Jahre alten serbischen Staatsbürger nach einem Vorfall in den Abendstunden des 01.07.19 in einer Gaststätte Am Schützenplatz. Der Mann hatte gegen 19:00 Uhr dem 55 Jahre alten Betreiber unvermittelt ins Gesicht geschlagen, so dass dieser ein Hämatom erlitt. Dier Polizei ermittelt.

Gartow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 01.07.19 auf der Bundesstraße 493 zwischen Trebel und Gartow. Dabei waren insgesamt neun Fahrer zu schnell unterwegs. Den Tagesspitzenreiter erwartet mit 152 km/h bei erlaubten 100 km/h ein Fahrverbot.

Amt Neuhaus, OT. Tripkau - mit Gegenverkehr kollidiert

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 01.07.19 auf dem Ortsverbindungsweg zwischen der Kreisstraße 60 und Bundesstraße 195. Eine 27 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mazda war aufgrund Unaufmerksamkeit in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr gekommen und kollidiert dort mit einem entgegenkommenden Pkw VW Caddy eines 41-Jährigen. Es entstand ein (wirtschaftlicher) Total-/Sachschaden von gut 12.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - betrunken entgegenkommenden Pkw gestreift - 2,6 Promille

Einen Alkoholwert von mehr als 2,6 Promille stellte die Polizei im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme bei einer 43-jährige Unfallfahrerin in den späten Nachmittagsstunden des 01.07.19 Breidenbeck fest. Der 43-Jährige hatte gegen 17:30 Uhr im Bereich der abknickenden Vorfahrtstraße einen entgegenkommenden Pkw BMW mit ihrem Pkw Nissan gestreift, so dass ein Sachschaden von gut 4000 Euro entstand. Den Führerschein der Betrunkenen stellten die Beamten im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sicher.

Uelzen - von der Fahrbahn abgekommen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 78 Jahre alter Fahrer in den Morgenstunden des 01.07.19 auf der Landesstraße 250 - Johnsburg. Der Senior war mit seinem Pkw Opel vermutlich unter dem Einfluss von Medikamenten gegen 07:10 Uhr über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße abgekommen und beschädigte einen Baum. Es entstand ein Schaden von gut 2000 Euro.

