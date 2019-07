POL-LG: ++ volltrunken am Steuer ++ Kuhfellteppich gestohlen ++ Pkw gestohlen ++ Mettbrötchendiebstahl geklärt ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Mettbrötchendiebstahl geklärt

Wie von hier berichtetet hatte am Morgen des 27.06.19 ein zunächst Unbekannter Täter einer Bäckerei in der Straße Vor dem Bardowicker Tore 13 Mettbrötchen bestellt, mit einem Stein "bezahlt" und hatte anschließend unerkannt flüchten können. Aufgrund der Personenbeschreibung hatten die aufnehmenden Polizeibeamten schnell den Verdacht, wer für die Tat in Frage kommen könnte; ein 37 Jahre alter Lüneburger, der in der Altstadt wohnhaft ist. Am 28.06.19 musste eine Polizeistreife zu einem Einsatz in der Straße Beim Benedikt ausrücken, da dort besagter 37-Jähriger eine Flasche aus einem Fenster geworfen und dabei fast einen 65 Jahre alten Mann getroffen hätte. Im Kühlschrankes des Mannes entdeckten die Polizeibeamten einige Mettbrötchen. Bei einem späteren Gespräch räumte der 37-Jährige die Tat ein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Pkw gestohlen

Einen silberfarbenen Geländewagen Toyota Rav4 haben unbekannte Täter in der Nacht zum 01.07.19 im Hellmannweg gestohlen. Der Pkw war dort in einer Parkbucht abgestellt gewesen. Auffällig ist ein Wolfssticker auf dem hinten am Fahrzeug angebrachten Ersatzrad aufgeklebt ist. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw beschädigt

Das Stoffverdeck eines Pkw Alfa Romeo, der am 30.06.19 auf einem Parkplatz hinter dem DLRG Gebäude an der Friedrich-Ebert-Brücke abgestellt war, haben unbekannte Täter zwischen 14.30 und 16.20 Uhr aufgeschnitten. Vermutlich wurde aus dem Alfa Romeo nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro durch die Tat. Ein Schaden von geschätzten 1.500 Euro entstand an einem Audi, der in der Nacht zum 01.07.19 in der Straße Hinter der Saline abgestellt war. Der Pkw wurde im tatzeitraum von unbekannten Tätern zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad gestohlen

Am 30.06.19 haben unbekannte Täter ein schwarzes Fahrrad Canyon Commuter entwendet, welches in der Straße Auf der Hude abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen 00.15 und 03.50 Uhr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - nach Prügelei in die Zelle

Am 30.06.19, gegen 20.30 Uhr, kam es in einer Unterkunft in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei aus dem Sudan stammenden Männern im Alter von 22 und 34 Jahren. Warum sich die Männer gegenseitig geschlagen haben, konnte bislang nicht ermittelt werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme ging der Jüngere auf die eingesetzten Polizeibeamten los und wurde derart aggressiv, dass man ihm Handfesseln anlegen und in Gewahrsam nahmen musste. Für mehrere Stunden durfte der 22-Jährige in einer Zelle sein Mütchen kühlen, bevor er wieder nach Hause durfte. U.a. wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Lüneburg - Jugendlichen geschubst und geschlagen - Zeugen gesucht

Bereits am 24.06.19, gegen 09.30 Uhr, wurde ein 14-Jähriger auf dem Weg vom Freibad in Richtung IGS Kaltenmoor von mehreren Jugendlichen geschubst und geschlagen. Der 14-Jährige konnte keinen Grund nennen, warum ihn die drei südländisch aussehende, ca. 17-jährigen Jugendlichen angegriffen haben. Alle drei Angreifer wurden als ca. 190 cm groß und athletisch gebaut beschrieben. Weiterhin sollen alle drei Bartträger sein. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Kennzeichen und Fahrrad gestohlen

In der Nacht zum 30.06.19 haben unbekannte Täter von einem Ford, der im Küchenschellenweg abgestellt war, eines der Kennzeichen LG - AL 524 abgebaut und entwendet. In der gleichen Nacht wurde auch ein schwarzes Trekking Fahrrad Rixe Calais entwendet, welches am Rathausplatz gestanden hatte. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Reifen zerstochen

Unbekannte Täter haben zwischen dem 28.06.19, 18.00 Uhr, und dem 29.06.19, 21.00 Uhr, Reifen von mehreren Pkw und einem Radlader zerstochen. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände eines Autohauses in der Dannenberger Straße. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Wustrow - Diebstahl aus Arbeitsmaschine

Zwischen dem 28.06. und 01.07.19 haben unbekannte Täter aus dem Fahrzeuginneren einer Arbeitsmaschine u.a. einen Feuerlöscher, eine Kettensäge und eine Werkzeugkiste entwendet. Die Arbeitsmaschine war in einem Waldstück abgestellt. Es entstand ein Schaden von etlichen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Dannenberg - Kuhfellteppich gestohlen

Einen schwarz-weißen Kuhfellteppich haben unbekannte Täter am 01.07.19, zwischen 08.00 und 09.15 Uhr, entwendet. Der Teppich lag vor einer Haustür am Adolfsplatz. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/800790, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Tür zerkratzt

Eine Tür eines Pkw Seat, der in der Zeit vom 28. bis 30.06.19 auf einem Parkplatz in der Straße Hauenriede abgestellt war, haben unbekannte Täter derart zerkratzt, dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - volltrunken am Steuer

Aufgrund eines Zeugenhinweises hat eine Polizeistreife am Abend des 30.06.19 einen 49-Jährigen kontrolliert, da der dringende Verdacht besteht, dass er mit einem Renault Transporter gefahren ist, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der aufmerksame Zeuge hatte sich an die Polizei gewandt, da der Renault-Fahrer in starken Schlangenlinien unterwegs war. Der 49-Jährige, der später in der Straße Am Funkturm angetroffen wurde, war derart betrunken, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Die Polizeibeamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den 49-Jährigen ein.

