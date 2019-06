Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Enkeltrickbetrüger scheitert ++ Einbruch in Baucontainer ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Adendorf - Einbruch in Baucontainer

Zwischen dem 27.06.19, 17.30 Uhr, und dem 28.06.19, 06.55 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Baucontainer auf, der in der Erbstorfer Landstraße abgestellt ist. Aus dem Container wurde ein Wackenstampfer entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Bleckede - Dieselkraftstoff gestohlen

Unbekannte Täter haben zwischen dem 27.06.19, 17.00 Uhr, und dem 28.06.19, 07.00 Uhr, den Tankeinfüllstutzen eines Baggers aufgebrochen und aus diesem ca. 70 l Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Der Bagger stand auf einem Parkplatz in Nindorfer Moorweg. Es entstand ein Schaden von geschätzten 120 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/989910, entgegen.

Lüneburg/ Bardowick - Fahrräder gestohlen

Zwischen dem 26. und 27.06.19 haben unbekannte Täter in Lüneburg mehrere Fahrräder gestohlen. In der Wilhelm-Reinecke-Straße wurde ein blau-schwarz-silbernes Damenrad der Marke Bergamont entwendet und in der Scharnhorststraße ein rotes Damenrad der Marke Pegasus. Auf dem Fahrrad war zusätzlich ein Kindersitz montiert. Ein schwarzes Damen-Trekkingrad der Marke Gudereit wurde am 27.06.19, zwischen 05.00 und 05.30 Uhr, im Wilschenbrucher Weg gestohlen. Weiterhin wurde am 26.06.19, zwischen 14.00 und 19.30 Uhr, ein blaues Mountainbike der Marke Stevens gestohlen, welches in Bardowick am Bahnhof abgestellt war. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, bzw. die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Unkrautvernichtung löst Brand aus

Beim Unkrautvernichten mittels eines Gasbrenners, hat ein 47-Jähriger am 27.06.19, gegen 17.15 Uhr, versehentlich den Brand eines Schuppens verursacht. Die Feuerwehr Wustrow war zügig vor Ort und löschte den Brand, so dass kein nennenswerter Schaden entstand.

Dannenberg, OT Penkefitz - Einbruch in Speisekammer

Unbekannte Täter haben die Gitter, die ein auf kipp stehendes Fensters eines Hauses sicherten, zerstört und das Fenster geöffnet, um in die dahinterliegende Speisekammer zu gelangen. Vermutlich wurden der oder die Täter von einem Hausbewohner gestört und flüchteten daraufhin, ohne etwas mitgenommen zu haben. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/800790, entgegen.

Wustrow - Pkw zerkratzt

Unbekannte Täter haben einen Pkw der Marke Daimler-Benz, der in der Nacht zum 27.06.19 in der Lappstraße abgestellt war, derart zerkratzt, dass Sachschaden in Höhe von geschätzten 3.000 Euro entstanden ist. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, in Verbindung zu setzen.

Dannenberg - nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 27.06.19, gegen 15.15 Uhr, befuhr eine 38-Jährige mit ihrem VW Lupo doe Straße Am Stadtbad in Richtung Prabstorf. Beim Queren der B191 übersah die VW-Fahrerin den vorfahrberechtigten Ford eines 48-Jährigen, der die Bundesstraße in Richtung Dömitz befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. In Folge des Unfalls wieder die VW-Fahrerin leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wustrow - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 27.06.19, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger die Dorfstraße mit einem VW Transporter. Ihm entgegen kam ein 39-Jähriger, der ebenfalls einen VW Transporter fuhr. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden von ca. 800 Euro entstand. Der 55-Jährige stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem VW-Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Uelzen

Rosche - Enkeltrickbetrüger scheitert

Ein unbekannter Täter hat am Nachmittag des 27.06.19 bei einem älteren Ehepaar angerufen und sich als der Schwiegersohn ausgegeben, der sich kurzfristig mehrere zehntausend Euro leihen wollte. Die Senioren vertrösteten den Täter bzw. verwirrten ihn selbst mit einem anderen Namen, als ihm bekannt war. Der Täter beendete das Gespräch nachdem er feststellen musste, dass die Senioren ihm nicht auf den Leim gehen würden. Das Ehepaar benachrichtigte die Polizei.

