POL-LG: ++ Suchmaßnahmen nach vermisstem Senior ++ mit schwarzen Pkw VW Up im Wald festgefahren ++ Feuerwehr, Polizei und Hubschrauber im Einsatz ++

Lüchow-Dannenberg - Gartow

Nach einem vermissten 80-Jährigen suchen aktuell Polizei und Feuerwehr im Großraum Gartow. Der 80-Jährige hatte sich in den späten Nachmittagsstunden des 01.07.19 gegen 16:15 Uhr mit seinem schwarzen Pkw VW Up mit "Berliner-Kfz-Kennzeichen" nach eigenen Angaben auf einem Sandweg festgefahren und hatte sich noch kurz via Handy bei einem Bekannten gemeldet. Das Gespräch brach dann ab. Im Rahmen einer Handyortung war das Gerät ausgeschaltet. Erste Suchmaßnahmen in den Abendstunden des 01.07.19 bis in die Nacht hinein, führten nicht zum Auffinden des Mannes bzw. des Pkw, so dass seit den Morgenstunden des 02.07.19 auch mit Einsatzkräften der Feuerwehr, der Polizei und einem Polizeihubschrauber weitergesucht wird. Hinweise zu dem 80-Jährigen bzw. seinem schwarzen Pkw VW Up, amtlichen Kfz-Kennzeichen B-KL 5333, nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

