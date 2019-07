Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer erfasst Kind auf der Westfalenstraße

Recklinghausen (ots)

Als ein 48-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen am Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, vom Parkplatz des Penny-Marktes an der Westfalenstraße fuhr, erfasste er einen fünfjährigen Jungen aus Aachen, der mit seinem Fahrrad in Begleitung seiner Mutter auf dem Gehweg der Westfalenstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fünfjährige leicht verletzt. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand lediglich geringer Sachschaden.

