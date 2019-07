Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall an Ampel

Recklinghausen (ots)

An einer roten Ampel am Westring wurden am Donnerstag um 10.00 h zwei Menschen leicht verletzt. Eine 37-jährige Marlerin fuhr mit ihrem Wagen auf einen Fahrschulwagen auf. Der 65-jährige Fahrlehrer und seine 52-jährige Fahrschülerin, beide aus Herten, wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

