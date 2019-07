POL-RE: Marl: Radfahrerin angefahren

Polizeipräsidium Recklinghausen

Eine 81-jährige Radfahrerin aus Marl musste am Donnerstag nach einem Unfall an der Carl-Duisberg-Straße ins Krankenhaus gebracht werden. Sie war gegen 11.45 h von dem Wagen eines 74-jährigen Marlers angefahren worden, der gerade dabei war, in Höhe der A 52 abzubiegen. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

