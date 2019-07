Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 22-Jähriger im Park beraubt

Recklinghausen (ots)

Ein 22-Jähriger aus Datteln wurde am Donnerstag um 18.25 h im Park am Ehrenmal an der Castroper Straße von zwei Unbekannten beraubt, als er dort auf einer Bank saß. Die beiden Täter waren mit Dreieckstüchern vermummt. Einer der Männer drohte mit einer Schusswaffe, der andere nahm die Beuteltasche des 22-Jährigen und schüttete sie aus. Die Räuber nahmen die Geldbörse und rissen dem Dattelner dessen Handy aus der Hand. Das Duo rannte mit der Beute in Richtung Comenius-Gymnasium weg. Die Täter werden wie folgt beschrieben: beide zwischen 16 und 18 Jahre alt, ungefähr 1,70 m groß und dunkelhaarig. Der mit der Waffe war mit einer roten Jogginghose bekleidet und mit einem rot-weiß-karierten Tuch vermummt. Der andere hatte einen dunklen Trainingsanzug an und war mit einem dunklen Dreieckstuch vermummt. Zeugen werden gebeten, sich beim Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 zu melden.

