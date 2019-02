Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unbekannte legen an zwei Tagen Nägel auf Landstraße aus

Straelen-Herongen (ots)

Am Mittwoch (20. Februar 2019) zwischen 5.10 und 5.20 Uhr legten unbekannte Personen auf der Fahrbahn der Niederdorfer Straße an drei Stellen zwischen einem Blumengroßhändler und der Landesgrenze eine größere Anzahl Nägel aus. Die Polizei stellte rund 500 Breitkopfstifte sicher. Diese Art Nägel werden üblicherweise zur Verlegung von Dachpappe verwendet.

Bereits am Montag (18. Februar 2019) zwischen 5.30 und 5.45 Uhr hatten dort unbekannte Personen an drei Stellen im Abstand von etwa 50 Metern jeweils eine Hand voll Nägel auf die Fahrbahn gestreut. In keinem der beiden Fällen entstand Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell