POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Clopppenburg

Cloppenburg - Gartenmöbel entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 15. Juli 2019, 22.00 Uhr, bis zum 17. Juli 2019, 13.57 Uhr, sechs Rattanstühle und einen Rattanschaukelstuhl aus einem Garten an der Friedrich-Pieper-Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigungen an Schule

Am Mittwoch, 17. Juli 2019 kippten unbekannte Täter gegen kurz vor 22.00 Uhr eine mobile Toilettenkabine sowie Müllcontainer auf dem Grundstück einer Schule an der Wilke-Steding-Straße um. Außerdem wurde die Fensterscheibe der dortigen Mensa beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 17. Juli 2019 kam es auf dem Parkplatz des Bekleidungsgeschäftes Werrelmann, Bahnhofstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Aussteigen einen daneben geparkten Mazda. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 17. Juli 2019 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr einen, auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses am Vogelbeerweg geparkten, VW Golf Plus. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 17. Juli 2019 befuhr eine 23-jährige Cloppenburgerin gegen 22.45 Uhr mit ihrem Pkw Hyundai die Straße "Zu den Fischteichen" aus Richtung Garrel kommend in Richtung Bundesstraße 213. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte, wich die 23-Jäheige aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie frontal gegen einen Baum und verletzte sich schwer. Die Cloppenburgerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Emstek/Garthe - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 17. Juli 2019 fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 00.00 Uhr bis 05.00 Uhr gegen die Scheune eines 47-jährigen Garthers. Hierdurch wurden das Scheunentor und ein angrenzender Weidezaun beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

