Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Mühlenflut/Täter erbeuten Schmuck

Coesfeld (ots)

Fensterscheibe eingeschlagen, Fenster und Terrassentür aufgehebelt: Unbekannte Täter haben sich mehrere Einstiegsmöglichkeiten in ein Haus an der Mühlenflut in Ascheberg geschaffen. Sie entwendeten Schmuck und entkamen unerkannt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (12 Uhr) und Sonntag (12.30 Uhr). Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

