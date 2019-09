Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Einbruch in Kindergarten in Gey

Hürtgenwald (ots)

Ein Kindergarten in der Friedhofstraße in Gey geriet zwischen Montag und Dienstag in den Fokus von Einbrechern.

Am Dienstagmorgen um 07:00 Uhr hatte man Hebelspuren an einer Tür festgestellt und die Polizei verständigt. Offenbar war es den Tätern nicht gelungen, in das Gebäude einzudringen. Allein der Sachschaden wird allerdings auf 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden geben, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei in Verbindung zu setzen.

