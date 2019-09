Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer bei Auffahrunfall auf der K27 verletzt

Düren (ots)

Am Montag wurde ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall auf der K27 verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme stand die Schwere der Verletzungen noch nicht fest.

Eine 70-jährige Frau befuhr am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr die B399 in Richtung Düren. Hinter ihr fuhr ein Motorradfahrer der, nach Aussage der Pkw-Fahrerin, teils sehr dicht auffuhr.

An der Kreuzung zur K27 bog die Dürenerin links auf K27 in Richtung Gürzenich ab. Der 57-jährige Motorradfahrer aus den Niederlanden bog ebenfalls links ab. Die Fahrerin gab an, dass kurz hinter der Kreuzung zwei vor ihr fahrende Fahrzeuge links den Blinker setzten. Augenscheinlich wollten beide Pkw in den Daubenvaldersweg einbiegen.

Da aus Richtung Gürzenich Gegenverkehr kam, mussten die Autos abbremsen und anhalten. Die Pkw-Fahrerin bremste ebenfalls ab, woraufhin der 57-Jährige ihr auffuhr. Der Kradfahrer wurde dabei über das Fahrzeugdach geschleudert. Notarzt und RTW waren im Einsatz, um den Mann in ein Krankenhaus zu bringen. Die Schwere der Verletzungen stand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht fest. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell