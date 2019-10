Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6, Sankt Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) - Nach Lkw-Unfall wieder alle Fahrstreifen frei - Pressemitteilung Nr. 3

St. Leon-Rot BAB6 (ots)

Nach dem schweren Lkw-Unfall am frühen Dienstagmorgen konnte nach Beendigung der Reinigungsarbeiten der rechte Fahrstreifen gg. 21.00 Uhr und der Standstreifen um 21.22 Uhr wieder frei gegeben werden. Damit ist die Fahrbahn der BAB 6 in Richtung Heilbronn wieder komplett befahrbar. Am Morgen des 30.10. wird dann die Schutzplanke im dortigen Bereich wieder durchgängig aufgebaut, weshalb dann zumindest der Standstreifen wieder gesperrt werden muss.

