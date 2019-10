Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B36: Auffahrunfall mit vier Beteiligten fordert drei leicht verletzte Personen

Mannheim (ots)

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, gegen 8:35 Uhr, auf der B36 ereignet hat. Eine 47-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr den rechten Fahrstreifen der Casterfeldstraße in Richtung Mannheim-Neckarau. Kurz vor der Auffahrt zur B38a musste eine vorausfahrende 25-jährige Ford-Fahrerin ihren PKW bis zum Stillstand abbremsen, was die Mercedes-Fahrerin offenbar zu spät erkannte und auf den Ford auffuhr. Der Ford wurde durch den Aufprall auf einen VW Golf geschoben, welcher wiederum mit dem VW Tiguan einer 60-Jährigen kollidierte. Die Verursacherin sowie die Ford- und die VW-Tiguan-Fahrerin zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Während die 60-Jährige selbstständig ärztliche Hilfe in Anspruch nahm, wurden die anderen beiden Frauen in Krankenhäuser gebracht. Der Mercedes und der Ford mussten abgeschleppt werden.

