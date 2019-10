Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Wer hat etwas beobachtet?

Sinsheim (ots)

Am Sonntagabend, gegen 22:50 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Täter am Karlsplatz in ein Bekleidungsgeschäft ein. Die Unbekannten hatten sich über eine Schiebetür gewaltsam Zutritt zu dem Modehaus verschafft und im Verkaufsraum eine Kasse aufgebrochen. Aus dieser ließen sie mehrere hundert Euro mitgehen und ergriffen dann die Flucht. Eine Angestellte fand im Verkaufsraum zwei Plastiktüten mit Kleidungsstücken auf, die zum Abtransport bereitgestellt waren. Ob diese mit der Tat im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

