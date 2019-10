Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Baustellenfahrzeug verliert Ladung und beschädigt Mercedes - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Baustellenfahrzeugs verlor am Montagnachmittag, gegen 16:35 Uhr, während der Fahrt in der Karlsruher Straße einen Teil seiner Ladung und beschädigte einen nachfolgenden Mercedes. Der 21-jährige Mercedes-Fahrer war hinter dem dunklen Baustellenfahrzeug in Richtung Stadt unterwegs, als plötzlich kurz nach der Kreuzung zur Freiburger Straße eine Spraydose von der Ladefläche fiel. Die Dose prallte gegen den linken Frontscheinwerfer seines PKWs, wobei dieser beschädigt wurde. Der Fahrer des Baustellenfahrzeugs fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Ermittler vermuten, dass der Unbekannte seine Ladung nicht ausreichend gesichert hatte.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell