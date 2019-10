Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Radsätze entwendet, Zeugen gesucht!

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere Komplettradsätze demontierten im Laufe des vergangenen Wochenendes bislang unbekannte Diebe in Weinheim.

In der Zeit zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Montagfrüh, 08:00 Uhr schlugen die Täter an insgesamt drei Fahrzeugen zu: An einem in der Heddesheimer Straße geparkten Toyota schraubten sie alle vier Räder ab, nachdem sie das Fahrzeug auf Steine aufgebockt hatten. Genauso gingen die Diebe bei einem auf dem Parkplatz der Bonhoeffer-Schule geparkten Audi vor. An einem gegenüber geparkten Porsche wurden lediglich die Radbolzen an einem Vorderrad gelöst. Von einer weiteren Tatausführung ließen die Unbekannten ab, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass die Täter möglicherweise gestört wurden.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, die Weinheimer Polizei unter 06201/10030 anzurufen.

