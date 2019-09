Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Eine 43 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Montagmittag (16.09.2019) von einem 57 Jahre alten Mann an der Fleiner Straße sexuell belästigt worden. Die 43-Jährige war gegen 11.35 Uhr mit ihrem Fahrrad in den Rotweganlagen unterwegs, als sie den Mann auf einer Parkbank sitzen sah. Beim Vorbeifahren holte der Tatverdächtige sein Geschlechtsteil aus der Hose und manipulierte daran. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 57-Jährigen im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell