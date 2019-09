Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Drogenhändler nach Verkehrskontrolle festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (13.09.2019) in Möhringen einen mutmaßlichen Drogenhändler im Alter von 34 Jahren festgenommen. Die Beamten wollten gegen 02.55 Uhr auf der Handwerkstraße den Fahrer eines schwarzen BMW kontrollieren. Dabei bemerkten sie einen starken Geruch nach Marihuana aus dem Fahrzeuginneren. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Polizisten mehrere Tütchen mit insgesamt rund 525 Gramm Marihuana und mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealergeld. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen förderte weitere 15 Gramm Marihuana und nochmals mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealergeld zutage. Der 34-jährige deutsche Staatsangehörige wurde festgenommen und noch am Freitag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

