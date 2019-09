Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ascheberger Straße - Leck an Gasleitung führt zu Evakuierung -

Coesfeld (ots)

Bei Bauarbeiten im Bereich der Ascheberger Straße, in Lüdinghausen, wurde am 02.09.2019, gegen 15:00 Uhr, eine Gasleitung beschädigt. Um den Schaden zu beheben mussten zunächst 13 Häuser im näheren Umfeld geräumt werden. Die Bewohner wurden durch das DRK vor Ort versorgt. Der Bereich Kreisverkehr Selmer Straße bis zur Von-Galen-Straße blieb für mehr als 3 Stunden gesperrt. Nach Lokalisierung des Lecks und Schadensbehebung konnten die Bewohner zurück in ihre Häuser. Die Straßensperrung konnte aufgehoben werden.

