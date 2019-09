Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld

Landrat begrüßt neue Mitarbeiter in der Kreispolizeibehörde

Coesfeld (ots)

Im Rahmen des landesweiten Versetzungstermins der Polizei gab es auch Verstärkung für die Kreispolizeibehörde Coesfeld. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr begrüßte am Montagmorgen insgesamt 17 neue Mitarbeiter. Zum 1. September sind 13 Polizistinnen und Polizisten neu in die Behörde gekommen. Verwendung finden die "Neuen" überwiegend im Wachdienst an den Standorten Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen aber auch im Bereich der Kiminalpolizei. 4 Regierungsbeschäftigte wurden im Zeitraum ab dem 17. Juni neu eingestellt. Sie unterstützen mit ihren Fähigkeiten die Kriminalkommissariate, die Techniker sowie unsere Telefonzentrale.

