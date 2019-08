Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Niederländerin beim Anfahren gestürzt

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstagmittag ist es in Achterberg an der am Grooten Kamp zu einem Unfall gekommen. Eine 67-jährige Niederländerin wollte dort gegen 12.45 Uhr mit ihrem Fahrrad losfahren. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie, noch bevor das Fahrrad losrollte. Die Frau verletzte sich schwer an der Hüfte und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

