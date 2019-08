Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Junger Mann nach Unfall in Lebensgefahr (Ergänzung um Zeugenaufruf)

Meppen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist es auf der B70, kurz hinter der Anschlussstelle Stadion in Richtung Haren, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 28-jähriger Meppener wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er war gegen kurz nach 5 Uhr mit seinem Ford Mondeo aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalles. Hinweise nimmt die Dienststelle in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

