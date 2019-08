Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahranfängerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wittlich (ots)

Am Freitag, 09.08.2019, gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 21-jährige Fahranfängerin mit ihrem Pkw die K 25 von Greimerath kommend in Fahrtrichtung Neuerburg. Nach Durchfahren einer Rechts- und anschließender Linkskurve verlor die Fahrzeugführerin auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach Links von der Fahrbahn ab. Der PKW kam im Straßengraben zum Stillstand. Die alleinbeteiligte Unfallbeteiligte erlitt Verletzungen, die nach Erstversorgung am Unfallort einen stationären Verbleib im Verbundkrankenhaus Wittlich nach sich zogen. Der PKW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Polizeiinspektion Wittlich

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell