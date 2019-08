Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Überörtliche Hilfe in Schwelm geleistet

Gevelsberg (ots)

Auf Grund eines Brandereignisses am Samstag in der Schwelmer Altstadt, ist es zu einem hohen Personalbedarf gekommen. Hierdurch forderten die Kollegen aus Schwelm überörtliche Hilfe an. Die Feuerwehr Gevelsberg endsendete den Löschzug II aus Berge mit 12 Feuerwehrkräften und 2 Fahrzeugen nach Schwelm. Gegen 21.30Uhr waren die Kameradinnen und Kameraden wieder zurück aus Schwelm an Ihrem Standort in Gevelsberg.

