Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Hochwertige Kopfhörer erpresst - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Jugendliche haben am Montag (22. Juli) gegen 15:35 Uhr an der Bushaltestelle "Friedrichsplatz" von einem 19-Jährigen hochwertige Kopfhörer der Marke "Apple" erpresst. Als das Duo ihn mit einem Messer bedrohte, gab er ihnen die Kopfhörer. Anschließend rannten die Jugendlichen in Richtung Kaufland weg. Beide sind etwa 15 Jahre alt. Der eine ist etwa 1,75 Meter groß, hat braune, kurze Haare. Er trug ein rotes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose mit Streifen. Der andere ist circa 1,70 Meter groß, hat braune Haare zum sogenannten Undercut frisiert und war mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck bekleidet. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280-0 entgegen.

