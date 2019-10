POL-HR: Fritzlar - Kartonweise Süßigkeiten aus Discounter gestohlen

Polizei Homberg

Fritzlar Kartonweise Süßigkeiten aus Discounter gestohlen Tatzeit: 10.09.2019, 19:10 Uhr

Gestern Abend haben unbekannte Täter aus einem Discounter in der Waberner Straße mehrere Kartons mit Süßigkeiten gestohlen.

Der Filialleiter meldete der Polizei, dass ein unbekannter Mann mehrere Süßigkeiten, überwiegend der Marke "KINDER" aus dem Regal in seinen Einkaufswagen legte und mit dem Einkaufswagen aus dem Eingangsbereich des Lebensmittelladens in Richtung Waberner Straße flüchtete. An der Auffahrt zu den Parkplätzen habe der Filialleiter nur noch den leeren Einkaufswagen auffinden können. Eine weitere Zeugin konnte beobachten, dass draußen eine weitere unbekannte Person gewartet hatte. Die beiden Personen seien dann mit der Beute geflüchtet. Kurz zuvor habe der Filialleiter einen Anruf aus der Filiale in Bad Wildungen erhalten. Hier bekam er mitgeteilt, dass unbekannte Täter dort versucht hätten, Artikel zu entwenden. Nach einem Abgleich der Täterbeschreibungen gehen die Filialleiter davon aus, dass es vermutlich die gleichen Diebe waren. Zur genauen Art, Menge und zum Wert der entwendeten Süßigkeiten konnte der Filialleiter zur Zeit der Anzeigenaufnahme keine Angaben machen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: ca. 30 Jahre alt, kleine korpulente Figur, Halbglatze und Kinnbart, bekleidet mit weißem Hemd, ausländisches Aussehen Täter 2: ca. 20 - 25 Jahre alt, ca. 1,56 m groß, schmale Figur, ebenfalls ausländisches Aussehen

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, PHK - Pressesprecher -

