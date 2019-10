Polizei Homberg

POL-HR: Borken - Einbruch in Seerestaurant

Homberg (ots)

Borken Einbruch in Seerestaurant Tatzeit: 07.10.2019, 12:00 Uhr bis 08.10.2019, 12:15 Uhr

In das Restaurant am Stockelache See sind unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen und haben Alkoholika entwendet.

Die Täter hebelt erst die Fensterlade und dann das dahinterliegende Fenster auf, um auf diesen Weg in den Gastraum einzusteigen. Anschließend schlugen sie eine Überwachungskamera von einem Deckenbalken. Im Schankraum fanden sie ein Päckchen mit Kümmerlingfläschchen, das sie auspackten und die Fläschchen mitnahmen. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, stand zur Zeit der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Täter richteten bei ihrem Einbruch einen Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

