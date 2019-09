Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Untermühlaustraße (B 44) nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Montagabend kurz vor 21.00 Uhr wollte ein Pkw-Fahrer mit seinem BMW von einem Tankstellengelände auf die Untermühlaustraße einfahren. Hierbei übersah der 53-jährige Fahrer einen in Richtung Innenstadt fahrenden VW und stieß mit diesem zusammen. Der BMW wurde nach dem Aufprall gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter geschleudert. Der VW des 40-jährigen Fahrers kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Beide Fahrer wurden verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Die Untermühlaustraße war zwischen Pyramidenstraße und Hansastraße bis 23.40 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

