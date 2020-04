Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Samstag, 11.04.2020, um 11:09 Uhr ereignete sich auf der Mainstraße Ecke Weichselstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Kradfahrer aus Fulda leichtverletzt wurde. Der Kradfahrer befuhr die Mainstraße in Richtung Kohlhaus. An der Kreuzung Weichselstraße wollte eine 81-jährige Golf-Fahrerin aus Künzell nach links in diese abbiegen und übersah hierbei den Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer wurde leichtverletzt und kam zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6650,00 EUR. Die Golf-Fahrerin sowie ihr Fahrzeug blieben unbeschadet.

