Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rheinbreitbach (ots)

In der Nacht zum Dienstag, den 26.11.2019, wurde in der Hauptstraße in Rheinbreitbach ein Pkw, VW-Multivan, an der kompletten linken Seite beschädigt. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 50, Einmündung zur Straße Im Vonsbach, abgestellt. Die Beschädigungen deuten auf eine seitliche Kollision eines fremden Fahrzeugs hin. Sachdienliche Hinweise erbitte die Polizei in Linz, 02644/9430.

