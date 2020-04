Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Münzautomat in Kellerraum aufgebrochen

Fulda (ots)

Fulda - Ein Münzautomat zur Waschmaschinennutzung im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wörthstraße war zwischen Mittwoch (08.04.) und Donnerstagmorgen (09.04.) das Ziel von unbekannten Dieben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand begaben sich die Täter auf noch unbekannte Weise in die Kellerräumlichkeiten, brachen den dortigen Automaten auf und entwendeten Münzgeld in unbekannter Höhe. Der verursachte Schaden beträgt rund 300 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidiums Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

