Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Küchenbrand

Vogelsbergkreis (ots)

Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Romrod - Am heutigen Mittwochmorgen (15.04.), gegen 03:00 Uhr, kam es zu einem Brand innerhalb einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der "Neue Straße". Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ursache für den Brand vergessenes Essen auf dem Herd in der Küche war. Der Wohnungsinhaber, ein 18-jähriger Mann, sowie ein weiterer Bewohner des Hauses und dessen Familie konnten das Haus selbstständig verlassen und verständigten Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der 18-jährige Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Familie wurde nicht verletzt. Der entstandene Schaden innerhalb der Wohnung beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro.

