POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.08.2019. Salzgitter Gebhardshagen: Frau verletzte Mann mit einem Messer am Hals.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Gebhardshagen, Hagenmarkt, 09.08.2019, 23:30 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten eine 25-jährige Frau sowie ein 36 Jahre alter Mann im Bereich des Hagenmarktes in Streit. Zur Ursache des Streites können hier keine Angaben gemacht werden. Im Verlaufe des Streites soll die Frau den Mann mit einem Messer am Hals verletzt haben. Er musste in einem örtlichen Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestand jedoch keinen Lebensgefahr. Weitere Ermittlungen folgen, insbesondere müssen Zeugen vernommen werden.

