POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.08.2019. Täter beschädigte bei der Polizei Peine einen beleuchteten Schriftzug.

Peine, Schäferstraße, Polizei Peine, 12.08.2019, 23:40 Uhr.

Ein 18-jähriger Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, nachdem er im Außenbereich einen beleuchteten Schriftzug mit der Aufschrift "POLIZEI" durch einen Faustschlag zerstört hatte. Zuvor befand er sich in einer anderen Sache in den Räumen der Polizei. Der Mann war sehr provokant und distanzlos. Nach der Tat flüchtete der Mann, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung von den Beamten angetroffen werden. Er hatte zu diesem Zeitpunkt Schnittverletzungen an der Hand. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein. Er muss nun für den Schaden aufkommen. Dieser beträgt ca. 1.000 Euro.

