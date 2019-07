Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, B3 - Fahrzeugbrand

Achern, B3 (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 10 Uhr, ging bei der Polizei über Notruf die Information ein, dass ein Pkw auf der B3 nahe des Bahnhofs Achern in Flammen stehen würde. Beim Antreffen am Ort des Geschehens kümmerte sich die Feuerwehr Achern bereits um den Brand. Der 54-jährige Fahrzeugführer gab an, dass der Motor während der Fahrt zu rütteln begann und dichter Rauch aus dem Fahrzeug drang. Nachdem der Ford-Lenker sein Auto an den Fahrbahnrand gefahren hatte begannen Flammen aus dem Wagen zu dringen. Glücklicherweise konnte der Fahrer das Auto rechtzeitig verlassen. Sicherheitshalber wurde der Mittfünfziger zur anschließenden Untersuchung von einem hinzugerufenen Rettungswagen in das Klinikum nach Achern gebracht.

/gü

