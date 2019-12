Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen

Drolshagen (ots)

Montagabend um 22:20 Uhr befuhr ein 23-jähriger Drolshagener die K 13 von Essinghausen in Fahrtrichtung Wenkhausen. In einer Linkskurve verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen mit drei Personen besetzten Pkw, der ins Schleudern kam und sich letztendlich überschlug. Dabei wurden sowohl der Fahrer als auch seine 14 und 17-jährigen Mitfahrer leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K 13 in beiden Richtungen komplett gesperrt. Neben der Polizei waren auch Rettungsdienst und die Feuerwehr Drolshagen eingesetzt.

