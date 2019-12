Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Junges Täter-Duo bricht zwei Autos auf: 16-Jähriger festgenommen; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Zwei Autobesitzer aus Kassel-Harleshausen alarmierten am gestrigen Dienstagabend die Polizei, nachdem sie bemerkten, dass ihre Fahrzeuge aufgebrochen wurden. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung nach den geflüchteten Tätern konnten Polizisten des Reviers Süd-West nach einer Verfolgung zu Fuß einen 16-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord sind auf der Suche nach Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Reviers Süd-West berichten, hatte sich der erste Autobesitzer gegen 20 Uhr gemeldet. Nachdem er einen Knall gehört hatte, stellte er an seinem in der Straße "Im Plutsch" geparkten VW eine eingeschlagene Scheibe fest. Geklaut hatten die unbekannten, bereits geflüchteten Täter aus dem Auto nichts, dafür aber einen Schaden von 500 Euro angerichtet. Nur wenige Minuten später rief ein Anwohner aus der Straße "An den Niederwiesen" die Polizei, nachdem er die eingeschlagene Scheibe an seinem geparkten Fiat und einen daraus gestohlenen Rucksack bemerkt hatte. Die hinzugeeilten Polizisten konnten dann bei ihrer Fahndung in unmittelbarer Nähe zwei Jugendliche ausmachen, die bei Erblicken des Streifenwagens Fersengeld gaben. Den fitten Polizisten gelang es, den 16-jährigen Tatverdächtigen aus Kassel zu schnappen, während seinem Begleiter die Flucht gelang. Auch von dem gestohlenen Rucksack fehlt weiterhin jede Spur. Da der Festgenommene eine kleinere Menge Cannabis dabeihatte, leiteten die Polizisten neben den Anzeigen wegen der Aufbrüche und Sachbeschädigungen auch ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn ein. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige von seiner Mutter abgeholt.

Zeugen, die möglicherweise relevante Beobachtungen an den beiden Tatorten gemacht haben oder den Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord Hinweise auf den zweiten Täter geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100.

