Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fahrräder aus Garage gestohlen; Aurich - Autos aufgebrochen; Ihlow - Zigarettenautomat beschädigt; Aurich - Gegen Bushaltestelle gefahren

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fahrräder aus Garage gestohlen

Unbekannte haben sich am Wochenende zu einer Garage an der Lützowallee in Aurich Zutritt verschafft. Sie entwendeten am Samstag in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 24 Uhr aus der Garage zwei Fahrräder der Marke KTM. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Autos aufgebrochen

In der Nacht zu Sonntag ist es in der Auricher Innenstadt zu Autoaufbrüchen gekommen. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr. Im Finkenburgweg zerschlugen Unbekannte die Scheibe eines VW Polo und entwendeten eine Geldbörse. In der Händelstraße wurde ein Auto aufgebrochen und in der Jahnstraße ein unverschlossenes Auto durchsucht. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Ihlow - Zigarettenautomat beschädigt

Im 1. Kompanieweg in Ihlow haben Unbekannte am Wochenende einen Zigarettenautomaten beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand gingen die Täter den Automaten an und verursachten einen Schaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 9.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04929 1310.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Gegen Bushaltestelle gefahren

Das Wartehäuschen einer Bushaltestelle in Aurich ist am Wochenende beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, gegen das Wartehäuschen am Meerweg und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Verursachers handelte es sich vermutlich um ein landwirtschaftliches Fahrzeug oder eine Baumaschine. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell