POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Angebranntes Essen

Zu einem Brandmeldealarm rückten am heutigen Freitagmorgen gegen 03.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg und die Polizei in die Wollgasse aus. Über Notruf teilte eine Hausbewohnerin mit, dass in der Nachbarwohnung der Rauchmelder ausgelöst habe und die Bewohnerin nicht öffnen würde. Erst nach mehrfachem Klingeln durch die Rettungskräfte konnte die Frau geweckt und auf den Rauch aufmerksam gemacht werden. Eine Überprüfung der Wohnung ergab, dass Essen auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen wurde. Die Wohnung war lediglich verraucht, ein offenes Feuer war noch nicht entstanden. Drei in der Wohnung befindliche Personen wurden evakuiert, die Wohnung durch die Feuerwehr durchgelüftet.

Ravensburg

Betrunkener Autofahrer

Ein Zeuge meldete am Donnerstag gegen 14.00 Uhr dem Polizeirevier Ravensburg mit, dass ein betrunkener Mann in sein Fahrzeug gestiegen und davongefahren sei. Im Rahmen einer Fahndung konnten die Beamten das Fahrzeug im Bereich des Ährenweges parkend feststellen. Kurze Zeit später kam der vom Zeugen beschriebene 67-jährige Autofahrer zu seinem Fahrzeug. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille. Die Beamten fuhren mit dem Mann in ein Krankenhaus und veranlassten dort die Entnahme einer Blutprobe. Wegen einer Trunkenheitsfahrt muss er sich nun verantworten.

Grünkraut

Arbeitsunfall

Ein 57-jähriger Arbeiter verletzte sich am Donnerstag gegen 12.15 Uhr in einer Firma in der Gewerbestraße schwer. Vermutlich hatte er eine CNC-Drehmaschine falsch bedient und hierbei seine Hand stark eingequetscht. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ebersbach-Musbach

Dreiste Diebe

Eine 83-jährige Frau wurde am Mittwoch gegen 10.00 Uhr in ihrem Haus in der Blönrieder Straße Opfer eines Diebstahls. Die Seniorin wurde vor ihrem Haus aus einem Fahrzeug (Kleinwagen) von einem unbekannten Beifahrer angesprochen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs behauptete dieser, ihren verstorbenen Ehemann zu kennen und fragte die Frau, ob er ein Bild von ihrem Ehemann sehen dürfe. Die gutgläubige Frau bat den Mann in ihr Wohnzimmer und zeigte ihm dort ein Foto. Kurze Zeit später klingelte die Fahrerin des Fahrzeugs an der Haustüre, welche die Seniorin ebenfalls herein bat. Unter einem Vorwand lockte der Mann die Hauseigentümerin anschließend in ein anderes Zimmer, die unbekannte Frau blieb im Wohnzimmer allein zurück. Nachdem das Paar das Haus verlassen hatte und weggefahren war, kamen der Seniorin Zweifel. Bei einer Überprüfung stellte sie fest, dass Bargeld und Schmuck im Wert von rund 7.000 Euro verschwunden waren. Die unbekannten Personen kann sie wie folgt beschreiben: Mann: 60-65 Jahre alt, schlank, sprach hochdeutsch, kurzer glatter Vollbart, kurze graumelierte Haare. Frau: 60-65 Jahre alt, schlank, glatte, dunkelblonde, zu einem Dutt gebundene Haare. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/921718, in Verbindung zu setzen.

Aulendorf

Unfallflucht - Fahrerin unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

Eine unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende 18-jährige Autofahrerin verursachte am Donnerstag gegen 08.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Reutener Straße und Waldseer Straße entlang der Schrebergärten einen Verkehrsunfall und entfernte sich später von der Unfallstelle, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Die 18-Jährige befuhr den Verbindungsweg entgegen der derzeit vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Richtung Waldseer Straße) und kollidierte kurz vor der Unterführung der Gleise mit einem entgegenkommenden 64-jährigen Pkw-Lenker. Zunächst hielt die junge Frau an, entfernte sich jedoch unter einem Vorwand von der Unfallstelle. Die hinzugerufenen Beamten fuhren zur Halteranschrift, wo der Fahrzeughalter absichtlich falsche Angaben machte, um die verantwortliche Fahrerin zu schützen. Ermittlungen der Beamten führten wenig später jedoch zu der Frau, die überdies nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Wegen einer Verkehrsunfallflucht, Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinwirkung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich nun die 18-Jährige, der 26-jährige Fahrzeughalter wegen versuchter Strafvereitelung verantworten.

Berg

Vandalen unterwegs

Unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr auf einer etwa 10.000 qm großen botanischen Anlage zwischen Oberallewinden und Kleintobel ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten überwanden das umzäunte Gelände und brachen gewaltsam Hütten und einen Bauwagen auf. Aus dem Bauwagen wurden zahlreiche Werkzeuge, unter anderem eine Motorsäge der Marke "Stihl", eine Säbelsäge der Marke "Bosch" sowie zwei Schlagbohrmaschinen entwendet. Des Weiteren hinterließen die Täter auf dem gesamten Gelände eine Spur der Verwüstung. Verschiedene Palmenarten, Stauden- und Bambusgewächse wurden abgeschnitten, Blumentöpfe zerschlagen sowie aus einem Taubenverschlag eine Mohrenkopftaube entwendet. Wie viele Tiere durch das gewaltsame Öffnen aus den Volieren fehlen, kann nicht gesagt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro, die Höhe des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 07531/803-6666, in Verbindung zu setzen.

L 265 / Isny

Verkehrsunfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 13.45 Uhr auf der L 265 ereignet hat. Eine 38-jährige Renault-Lenkerin befuhr den Nordring in Richtung Landesstraße und bog nach links in Richtung Leutkirch ab. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten von links kommenden 51-jährigen VW-Lenker. Obwohl der Fahrer noch versuchte, den Unfall durch Bremsen zu verhindern, kam es zwischen den Fahrzeugen zu einer Kollision. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.

B 465

Unfallflucht

Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, kam ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum vom 4. Mai bis 6. Mai auf der B 465 kurz nach Eggenried in Fahrtrichtung Unterschwarzach nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Leitplanke. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wurzach, Tel. 07564/2013, in Verbindung zu setzen.

Leutkirch - Herbratshofen

Verkehrsunfall

Der 36-jährige Lenker eines Opel befuhr am Donnerstagmorgen gegen 07.00 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Unterzeil kommend in Richtung Haid. Kurz nach Herbrazhofen-Ösch bog der Lenker eines unbekannten Pkw, der aus Richtung Rostall kam, nach rechts auf den Gemeindeverbindungsweg in Richtung Haid ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 36-jährige Opel-Fahrer nach links aus, verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern. Am Opel sowie am Baum entstand ein Gesamtschaden von über 3.000 Euro. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen war es nicht gekommen. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488-0.

Bad Wurzach

Einbruch in Diskothek

Gewaltsam Zutritt über eine Tür haben sich unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag, 07.00 Uhr, bis Donnerstag, 16.00 Uhr, in eine Diskothek in der Ziegelbacher Straße verschafft. Anschließend wurde das gesamte Gebäude nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Aus einem Büroraum wurde ein Tresor sowie diverse Gerätschaften des Discjockey entwendet. Des Weiteren wurden drei Geldspielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entnommen. Der Gesamtsachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Bad Wurzach, Tel. 07564/2013, zu wenden.

Ravensburg

Enkeltrickbetrug

Opfer eines Enkeltrickbetrugs wurde ein 80-jähriger Mann aus Ravensburg, der am Donnerstag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr von einer angeblichen Verwandten angerufen und um Geld gebeten wurde. Die Anruferin gab an, finanzielle Schwierigkeiten beim Kauf einer Wohnung zu haben, weshalb sie nun Bargeld in Höhe von 10.000 - 15.000 Euro benötige. Ein Notar würde später das Geld bei ihm abholen. Der Senior begab sich nach dem Telefonat sofort zur Bank und hob 15.000 Euro ab. Diese übergab er später dem angeblichen Notar in einem Kuvert an seiner Wohnanschrift. Beschrieben wird der Abholer wie folgt: 20-25 Jahre alt, schlank, osteuropäische Erscheinung, auffallend klein, abgetragene Kleidung, sprach mit ausländischem Akzent. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf diese weit verbreitete Betrugsmasche hin und bietet hierzu sowie zu anderen bekannten Betrugsphänomenen unter www.polizei-beratung.de im Internet weitere Informationen.

Vogt

Versuchter Enkeltrickbetrug

Am Donnerstag gegen 14.15 Uhr erhielt ein 84-jähriger Mann in Vogt einen Anruf, bei welchem die unbekannte Frau am anderen Ende der Leitung vorgab, eine Bekannte des Angerufenen zu sein. Mit den Worten "Ja kennst du mich nicht?" wollte die Unbekannte mutmaßlich, wie in derartigen Betrugsfällen üblich, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen das Vertrauen erschleichen und letztlich die Überweisung von Geld fordern. Hierzu kam es jedoch nicht, da der Mann erwiderte, selbst immense Verpflichtungen zu haben und eine Hilfe ablehnte. Die Polizei informiert unter www.polizei-beratung.de über diese und andere gängige Betrugsmaschen und gibt Tipps, wie man sich davor schützen kann.

Kratzer

07531/995-1016

