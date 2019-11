Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Korrektur zur Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für 08./09.11.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Norden - Einbruch in Einfamilienhaus Ein bislang unbekannter Täter drang am Freitag zur Tageszeit gewaltsam durch eine Terrassentür, in Abwesenheit der Eigentümer, in ein Einfamilienwohnhaus im Bereich der Bahnhofstraße ein. Im Haus wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

In dem vorstehenden Beitrag muss es "ABWESENHEIT" heißen und nicht wie in der Pressemitteilung geschrieben "Anwesenheit". Danke

i.A. Hellmers, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell