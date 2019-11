POL-AUR: Friedeburg - Diebstahl vom Campingplatz; Westerholt - Kiosk aufgebrochen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Friedeburg - Diebstahl vom Campingplatz

Zwischen dem 01.11.10219 und 07.11.2019 brachen unbekannte Täter in Friedeburg das Vorhängeschloss an einer Campingplatzparzelle im Blanksweg auf. Die Täter begaben sich auf das Grundstück und entwendeten von dort zwei Fahrräder, zwei Gasflaschen sowie Gartengeräte. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund erbeten unter Telefon 04462 9110.

Westerholt - Kiosk aufgebrochen

Einen Kiosk beim Sportverein in Westerholt, Zum Sportzentrum, brachen unbekannte Täter auf. Die Tat wurde am Donnerstag, 07.11.2019, gegen 15.30 Uhr entdeckt. Zuletzt geöffnet hatte der Kiosk am 02.11.2019. Die Täter hatten eine Tür gewaltsam geöffnet und aus dem Verkaufsraum alkoholische Getränke entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund erbeten unter Telefon 04462 9110.

